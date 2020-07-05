США получили замену российским ракетным двигателям РД-180

Американская компания Blue Origin поставила первый двигатель BE-4 для ракеты-носителя Vulcan Centaur консорциуму United Launch Alliance (ULA). Об этом представители ULA сообщили на официальной странице в Twitter.

Двигатель уже доставлен на предприятие консорциума в американский Декейтер (штат Алабама). Всего разгонный блок носителя будет оснащен двумя подобными двигателями.

Второй двигатель должен быть доставлен на предприятие до конца июля, пишет Space News. Пока данные двигатели предназначены для тестов. На данный момент не уточняется, когда именно консорциум получит двигатели, предназначенные для полета.

Ожидается, что первый запуск Vulcan Centaur состоится в 2021 году. BE-4 был разработан в качестве альтернативы российским РД-180. Они применялись в ракетах Atlas, на смену которым придут Vulcan Centaur.

Полет ракеты-носителя в 2021 году является очень важным для ULA, поскольку компания пытается выиграть один из двух контрактов, которые Космические силы США заключат этим летом, для запуска десятков спутников национальной безопасности между 2022 и 2027 годами.

В феврале сообщалось, что, по мнению консультантов американского конгресса, США не смогут найти альтернативу российскому ракетному двигателю РД-180 как минимум до 2030 года.

В апреле прошлого года глава Космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд заверил, что Вашингтон прекратит закупать российские ракетные двигатели РД-180 после 2022 года.

Первый РД-180 поставили в США в 1999 году. Всего, по данным производителя, НПО «Энергомаш», за океан отправили 116 двигателей.

Из-за обострения отношений между Москвой и Вашингтоном в 2015 году американский конгресс запретил закупки РД-180, однако позже отменил ограничения из-за невозможности найти им замену.