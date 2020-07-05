Тигр убил сотрудницу зоопарка в Цюрихе

Сотрудница зоопарка в Цюрихе в субботу получила смертельные травмы в результате нападения на нее амурского тигра. Об этом в субботу, 4 июля, сообщило издание Le Matin.

По его информации, животное напало на 55-летнюю женщину, когда она находилась в вольере. Прибывшим на место спасателям удалось отвлечь хищника и забрать пострадавшую из вольера. Однако несмотря на усилия врачей, спасти женщину не удалось.

Полиция проводит расследование. Правоохранители намерены установить, почему сотрудница и тигр оказались в вольере одновременно.

Для посетителей и сотрудников зоопарка, которые стали свидетелями происшествия, была создана группа психологической поддержки.

В зоопарке Цюриха в настоящее время содержатся два амурских тигра — самка в возрасте примерно пяти лет и самец, которому четыре с половиной года.

В июле прошлого года несколько тигров напали на итальянского дрессировщика Этторе Вебера и загрызли его прямо во время цирковой репетиции.