США получили первый ракетный двигатель на замену российским РД-180

Американская компания United Launch Alliance заявила о получении от Blue Origin первого ракетного двигателя BE-4, созданного для замены российских РД-180. Об этом компания сообщила на своей странице в Twitter.

Как заявил представитель Blue Origin порталу Space News, силовая установка не является серийной, ее будут использовать для испытаний вместе с носителем.

Компания планирует поставить второй BE-4 до конца июля.

Российскими двигателями РД-180 оснащают ракеты семейства Atlas. Им на смену создают носитель Vulcan, предполагается, что ВЕ-4 будет работать на первой ступени.

В феврале сообщалось, что, по мнению консультантов американского конгресса, США не смогут найти альтернативу российскому ракетному двигателю РД-180 как минимум до 2030 года.

В апреле прошлого года глава Космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд заверил, что Вашингтон прекратит закупать российские ракетные двигатели РД-180 после 2022 года.

Первый РД-180 поставили в США в 1999 году. Всего, по данным производителя, НПО «Энергомаш», за океан отправили 116 двигателей.

Из-за обострения отношений между Москвой и Вашингтоном в 2015 году американский конгресс запретил закупки РД-180, однако позже отменил ограничения из-за невозможности найти им замену.