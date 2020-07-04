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ЦПВС сообщил о новом обстреле террористами провинций Алеппо и Идлиб

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Фото: Global Look Press/PPI
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Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб. Об этом рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

По его словам, в провинции Алеппо террористы обстреляли населенный пункт Урум-эль-Кубра, также зафиксирован один обстрел населенного пункта Хантутин в провинции Идлиб.

Отмечается, что подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование по нескольким провинциям в Алеппо и Дейр-эз-Зоре, кроме того, было проведено воздушное патрулирование силами армейской авиации, пишет «РИА Новости».

21 июня сообщалось, что боевики обстреляли несколько населенных пунктов в сирийской провинции Идлиб, в том числе населенные пункты Хантутин и Маладжа.

18 июня власти провинции Идлиб рассказали, что боевики заблокировали 17 микроавтобусов со школьниками и не пропускают их в Алеппо на сдачу экзаменов.

19 июня первую группу заблокированных боевиками сирийских выпускников вывезли в Алеппо. Колонну автобусов сопроводили российские военные. Эвакуация требует долгих переговоров с террористами. Сейчас в безопасности находится 1 тыс. подростков.

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