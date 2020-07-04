Американка проглотила более 48 хот-догов за 10 минут и побила рекорд

Новый рекорд ежегодного конкурса по поеданию хот-догов в Нью-Йорке среди женщин установила американка Мики Судо. Девушка проглотила 48,5 шт. за 10 минут.

Соревнования, которые проводятся каждое 4 июля в День независимости США, транслировал телеканал ESPN.

При этом женщина побила не только рекорд конкурса, но и свой собственный — 41 хот-дог она съела в 2017 году. Во время прошлогоднего соревнования она смогла проглотить только 31 штуку. Судо с 2014 года является бессменной победительницей этого конкурса, пишет «РИА Новости».

Первое состязание по поеданию хот-догов на скорость прошло в 1916 году. Тогда ирландец Джим Маллен съел 13 сосисок за 12 минут. После этого конкурс проводится ежегодно. Исключением стали годы Второй мировой войны.

В этом году соревнования проводились без многочисленных зрителей и в засекреченном месте из-за пандемии коронавируса.

В феврале этого года в баре Killfish в центре Москвы скончалась участница конкурса по поеданию пирожных. По факту ее гибели следователи начали проверку. Сообщалось, что погибшей является 23-летняя москвичка. Она лидировала в состязании, однако в какой-то момент подавилась и задохнулась.