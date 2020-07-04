МЧС обнаружило природный пожар под Красноярском с помощью мониторинга из космоса

Крупный природный пожар возник в районе деревни Айдара в труднодоступной части Енисейского района Красноярского края. Огонь охватил территории на площади 4,8 га. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС в субботу, 4 июля.

Возгорание было обнаружено с помощью космического мониторинга.

«Населенный пункт расположен более чем в 200 км от районного центра в труднодоступном месте, куда пожарная техника не сможет добраться», — подчеркнули в ведомстве.

Для защиты поселка и борьбы с природным пожаром были задействованы 13 человек, которых к месту ЧП доставил вертолет Ми-8 краевого лесопожарного центра. Кроме того, в район пожара готовится вылететь самолет-амфибия Бе-200ЧС.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Причины пожара устанавливаются.

Как пишет ТАСС со ссылкой на правительство края, благодаря оперативному обнаружению возгорания и такой же быстрой доставке спасателей угрозы населенному пункту нет. В деревне живет около 170 человек.

Накануне в региональном главке МЧС объявили, что в крае с 3 июля действует режим ЧС из-за пожароопасных погодных условий погоды. Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие дни на большей части региона будет стоять сухая и жаркая погода. Основная часть пожаров возникает в труднодоступных территориях региона. Из-за того, что тяжелая техника не может проехать, лесных пожарных к очагам возгораний доставляют авиацией.