Прямой эфир

МЧС обнаружило природный пожар под Красноярском с помощью мониторинга из космоса

0
Фото: МЧС РФ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Крупный природный пожар возник в районе деревни Айдара в труднодоступной части Енисейского района Красноярского края. Огонь охватил территории на площади 4,8 га. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС в субботу, 4 июля.

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

Возгорание было обнаружено с помощью космического мониторинга.

«Населенный пункт расположен более чем в 200 км от районного центра в труднодоступном месте, куда пожарная техника не сможет добраться», — подчеркнули в ведомстве.

Для защиты поселка и борьбы с природным пожаром были задействованы 13 человек, которых к месту ЧП доставил вертолет Ми-8 краевого лесопожарного центра. Кроме того, в район пожара готовится вылететь самолет-амфибия Бе-200ЧС.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Причины пожара устанавливаются.

Как пишет ТАСС со ссылкой на правительство края, благодаря оперативному обнаружению возгорания и такой же быстрой доставке спасателей угрозы населенному пункту нет. В деревне живет около 170 человек.

Накануне в региональном главке МЧС объявили, что в крае с 3 июля действует режим ЧС из-за пожароопасных погодных условий погоды. Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие дни на большей части региона будет стоять сухая и жаркая погода. Основная часть пожаров возникает в труднодоступных территориях региона. Из-за того, что тяжелая техника не может проехать, лесных пожарных к очагам возгораний доставляют авиацией.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020