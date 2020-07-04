Кириенко заявил о демонстрации нравственного лидерства РФ в пандемию

В период пандемии коронавируса Россия продемонстрировала морально-нравственное лидерство. Об этом в субботу, 4 июля, заявил первый замглавы администрации президента страны Сергей Кириенко.

«В период эпидемии наша страна показала морально-нравственное лидерство. На самом старте эпидемии Россия заняла ценностную позицию при выборе что спасать: жизни или экономику. Президент России (Владимир Путин. ― Ред.) тогда отметил, что нет ничего важнее, чем жизни людей», ― подчеркнул он во время открытия новой образовательной онлайн-программы «Право знать: инструменты распознавания достоверной информации».

Кириенко отметил, что под спасение жизней людей и была выстроена вся антикризисная программа, которая включала в себя социальные выплаты и развертывание системы здравоохранения.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 4 июля, в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 674 515 человек, умерли 10 027 пациентов, выздоровели ― 446 879. Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.