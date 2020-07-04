В Москве обнаружили пятно из нефтепродуктов в реке Сходне

Пятно из нефтепродуктов обнаружили в реке Сходне в Москве. Об этом в субботу, 4 июля, сообщил представитель экстренных служб столицы.

В настоящее время ГУП «Мосводосток» устанавливает боновое заграждение, отмечает «РИА Новости».

«СЗАО, напротив дома 19 по улице Василия Петушкова в реке Сходне обнаружено пятно из нефтепродуктов. Выясняется источник возникновения пятна», — добавил источник.

В конце июня нефтепродукты попали в Химкинское водохранилище. Площадь разлива нефти в Бутаковском заливе в Московской области превысила 22,9 тыс. кв. м.