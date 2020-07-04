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В штате Вашингтон автомобиль въехал в толпу протестующих

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Фото: twitter.com
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На перекрытой автомагистрали I-5 в штате Вашингтон автомобиль въехал в толпу протестующих. Об этом 4 июля сообщил телеканал ABC News.

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По словам представителя патруля штата Рика Джонсона, автомобиль проехал по закрытой части магистрали, сбив несколько человек. Состояние одного из них оценивается как тяжелое, еще у одного — травмы, угрожающие жизни.

Подозреваемый был задержан и в настоящий момент находится под стражей. Отмечается, что трасса I-5, проходящая по границе трех штатов, была перекрыта в связи с протестами.

Массовые беспорядки с актами вандализма происходят в США с конца мая. Причиной стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда при жестком задержании полицейскими.

В конце июня стало известно, что американские власти задержали более 100 человек за участие в беспорядках и нанесение ущерба федеральной собственности.

23 июня Трамп пообещал защищать национальные монументы от участников акций протеста и беспорядков. Он уполномочил власти арестовывать всех, кто пытается совершить акт вандализма в отношении памятников и статуй, и приговаривать их к лишению свободы сроком до 10 лет.

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