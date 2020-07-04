Библиотеки Орловской области откроются для читателей

Губернатор Орловской области Андрей Клычков поручил областному Управлению культуры и архивного дела с 6 июля возобновить прием читателей в библиотеках. Ранее они работали с применением дистанционных технологий, а также с ограничением доступа на рабочие места сотрудников старше 65 лет.

Также с 1 июля разрешена деятельность культурно-досуговых учреждений (центры культуры, сельские дома культуры, клубы, дома литераторов, центры народного творчества, театры, филармония, концертные организации) без обслуживания посетителей, с проведением репетиций в режиме удаленной работы или на открытом пространстве, передает InfoOrel.ru.

Со 2 июля в Орловской области действует новый режим работы территориальных отделов ЗАГС. До улучшения эпидемиологической обстановки на государственной регистрации заключения брака, помимо новобрачных, могут присутствовать только фотограф или оператор. Предполагается, что с 16 июля список лиц, присутствующих на церемонии, будет расширен до 10 человек. Кроме того, до 16 июля не будут проводиться выездные регистрации брака.