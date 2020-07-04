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Песков оценил сообщения о продаже рубашки Путина

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Президента РФ/Алексей Дружинин
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Объявлению в интернете о продаже рубашки президента России Владимира Путина, которую глава государства якобы оставил в одном из отелей, верить нельзя. Об этом в субботу, 4 июля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Нет. Такого быть не может», — цитирует представителя Кремля «РИА Новости».

Подобные объявления о продаже не заслуживают доверия, подчеркнул он.

Сообщение о продаже рубашки президента появилось на одном из сайтов частных объявлений. Как уточняется, предмет одежды забыт в отеле Sheraton в Нижнем Новгороде. Рубашка была найдена при уборке номера, она не стирана, а продавец при необходимости готов отдать ее на экспертизу. Предлагается она за 165 тыс. рублей.

10 октября Путин в Нижнем Новгороде в рамках форума «Россия — спортивная держава» провел заседание Совета при президенте по развитию физической культуры.

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