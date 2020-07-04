Мемориал в честь погибших милиционеров появился в Выборге

В Выборге Ленинградской области открылся мемориал, посвященный сотрудникам ГОВД, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и региону.

На фасаде здания УМВД в Выборге поместили барельеф и памятную доску, на которой высечены имена более 40 сотрудников милиции. Замначальника ведомства Виктор Борисенко отметил, что их героизм послужит напоминанием о силе духа всего военного поколения, передает телеканал «78».

«И мы высоко ценим, что наши искренние чувства в сердцах русских людей, отражаются по-особому и звучат по-особому такие даты, как 22 июня и 9 мая», — сказал Борисенко.

В Санкт-Петербурге полиция проводит проверку по факту исчезновения элемента памятника жертвам политических репрессий «Метафизические сфинксы». Он установлен на Воскресенской набережной напротив тюрьмы «Кресты». О пропаже гранитной книги сообщили СМИ 21 июня. Сразу же после этого на место происшествия выехали правоохранители и подтвердили факт исчезновения.