Крыша кафе загорелась в гостиничном комплексе в Красноярске

В Красноярске в гостиничном комплексе «Каштак» загорелась крыша кафе. Об этом сообщила 4 июля пресс-служба управления МЧС по Красноярскому краю.

«Горит кровля отдельно стоящего кафе, площадь 80 кв. м. Пострадавших нет», — приводит сообщение спасателей «РИА Новости». По данным МСЧ, огонь удалось локализовать, угрозы распространения нет.

На месте пожара работают 22 человека и шесть единиц спецтехники.

Накануне один человек погиб в жилом доме на улице Кухто в поселке Маган в Якутске. Проводится проверка.