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Первая половина 2020 года в России стала самой теплой в истории метеонаблюдений

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Игорь Иванко
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Первые шесть месяцев 2020 года в России были самыми теплыми за всю историю метеонаблюдений. Об этом 4 июля заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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«Оказалось, что средняя температура в России за шесть месяцев 2020 года — самая высокая за 130 лет метеорологической летописи, за весь период инструментальных наблюдений с 1891 года», — приводит его слова «Интерфакс».

Рекорд обусловлен экстремально теплой зимой, когда средняя температура была выше нормы на 10–11 градусов, отметил метеоролог.

Ранее 30 июня Вильфанд сообщил, что июль будет теплым на большей части территории России, а кое-где даже аномально жарким. Также он отметил, что на юге европейской части страны начиная с 3 июля установятся температуры, превышающие норму на 6–7 градусов.

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