Стали известны возможные сроки открытия кинотеатров в Москве

Столичные кинотеатры могут открыться в начале августа. Об этом 4 июля по итогам совещания представителей отрасли с Минкультуры России заявил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

«Вчера прозвучало, что Москва, возможно, откроется 1 августа», — передает его слова «Интерфакс».

Березин отметил, что решение об открытии кинотеатров будут принимать региональные власти, а Минкульт, в свою очередь, попросит их сообщать об этом за две недели. Генеральный директор Объединенной сети кинотеатров («Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино» Алексей Васясин заявил, что кинотеатры в столице, скорее всего не откроются к 15 июля. Официальных заявлений властей на этот счет не поступало.

Ранее 25 июня министр культуры Ольга Любимова рассказала, что во все субъекты были направлены рекомендации Роспотребнадзора по возобновлению киносъемочной деятельности и работы кинотеатров.

Также Минкультуры обратилось к регионам, чтобы они информационно поддержали премьеры фильмов, которые первыми выйдут на экраны.

Согласно оценке Ассоциации владельцев кинотеатров, их совокупные потери в текущем году составят около 48 млрд рублей. До 38 млрд из указанной суммы составят потери кассовых сборов.

Кинотеатры России были закрыты с марта в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.