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Проценко назвал число находящихся в Коммунарке пациентов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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На лечении в больнице №40 в Коммунарке находится 339 человек. Об этом свидетельствуют данные инфографики, опубликованные 4 июля главным врачом больницы Денисом Проценко на своей странице в Facebook.

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Выписано 40 пациентов, два пациента умерли.

Ранее в Сети появилась информация о том, что прохожие в километре от больницы нашли мешки с медкартами скончавшихся пациентов.

Позднее 28 июня главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко на своей странице в Facebook заявил, что за пределами территории медучреждения были обнаружены пакеты для перевозки тел умерших, опровергнув сообщения о том, что в них находились карты.

В период пандемии коронавируса больница №40 в Коммунарке стала одним из основных центров приема заболевших COVID-19 в Москве.

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