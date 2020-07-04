Проценко назвал число находящихся в Коммунарке пациентов

На лечении в больнице №40 в Коммунарке находится 339 человек. Об этом свидетельствуют данные инфографики, опубликованные 4 июля главным врачом больницы Денисом Проценко на своей странице в Facebook.

Выписано 40 пациентов, два пациента умерли.

Ранее в Сети появилась информация о том, что прохожие в километре от больницы нашли мешки с медкартами скончавшихся пациентов.

Позднее 28 июня главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко на своей странице в Facebook заявил, что за пределами территории медучреждения были обнаружены пакеты для перевозки тел умерших, опровергнув сообщения о том, что в них находились карты.

В период пандемии коронавируса больница №40 в Коммунарке стала одним из основных центров приема заболевших COVID-19 в Москве.