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Названы способы защиты от недобросовестных брокеров микрозаймов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Клиенты микрофинансовых организаций стали чаще сталкиваться с тем, что посредники, занимающиеся подбором кредитов и займов, регулярно списывают у них средства с банковских карт. Эксперты в сфере финансовой грамотности и участники рынка рассказали «РИА Новости», как защититься от недобросовестных брокеров.

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Компании по подбору займов собирают платежные данные клиента и подключают ему опцию списания денег за услуги без уведомления. Причем это положение присутствует в договоре, однако его мало кто читает. Директор ассоциации финансовой грамотности (АРФГ) Вениамин Каганов заявил, что подобные случаи в последнее время получили широкое распространение.

Другой эксперт АРФГ, председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев рассказал, что правовых механизмов прекратить такое поведение участников рынка на данный момент нет. Он посоветовал читать все, что написано любым шрифтом в тот момент, когда клиента просят ввести номер карты.

При этом подобрать займ можно и самостоятельно, не обращаясь к брокерам. Эксперты советуют запомнить несколько названий организаций и при необходимости обращаться напрямую на их сайты. Чтобы исключить риски следует обратить внимание, что в поисковике надежные микрофинансовые организации помечены специальными зелеными галочками.

14 июня эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер рассказал о правилах заключения спешной кредитной сделки. Так, положительное решение при выдаче кредитов банки принимают, основываясь на нескольких факторах.

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