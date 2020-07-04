Киберспортивный турнир EVO 2020 отменили из-за обвинений к организатору

Крупный киберспортивный турнир Evolution Championship Series (EVO) отменили в 2020 году в связи с обвинениями в педофилии в адрес его директора и организатора Джои Куэльяра. Об этом сообщила пресс-служба турнира в Twitter.

Отмечается, что администрация намерена вернуть средства всем игрокам, кроме того, Куэльяр полностью отстранен от проведения и организации турнира в этом году и последующих.

Причиной отмены мероприятия послужили обвинения киберспортсмена Майки Фэма о том, что Куэльяр вел себя неподобающе по отношении к нему и другим подросткам в 1990 годах и начале 2000 годов.

Сам Куэльяр принес извинения в Twitter.

«Я был молод и безрассуден и делал вещи, которыми не горжусь. Я рос и развивался на протяжении последних 20 лет, но это ничего не оправдывает. Все, что я пытался сделать, — это стать лучше», — цитирует извинения Куэльяра ESPN.

Ранее 3 июля сообщалось, что в США освободили из тюрьмы педофила Питера Мэллори, который был осужден на 1000 лет.