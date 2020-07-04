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Правоохранители в Пуэрто-Рико изъяли около 400 кг кокаина

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Фото: TASS/DPA/Nahira Montcourt
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Правоохранительные органы Пуэрто-Рико конфисковали партию кокаина весом свыше 393 кг на борту парома в одном из портов на юго-западе страны. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщило издание Diario Libre.

По предварительным данным, судно прибыло из Доминиканы. По меньшей мере, пять граждан этой страны были арестованы по подозрению в организации сети наркотрафика.

Доминиканская Республика стала одним из крупных пунктов переправки наркотиков в США и страны Европы. За последний год правоохранительные органы страны конфисковали более 2 т наркотиков в разных городах и портах страны. В незаконный бизнес, по официальной статистике, вовлечены как доминиканцы, так и граждане других стран.

В середине июня сообщалось, что Мексиканские правоохранители конфисковали более 4 т наркотических средств на таможне в Тихуане на границе с США. Об этом 13 июня сообщила налоговая служба Мексики (SAT). Отмечается, что всего изъяли 3607 кг марихуаны и 565 кг метамфетамина.

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