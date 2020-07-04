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Геннадий Хазанов попал в больницу из-за проблем с сердцем

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Художественного руководителя Московского государственного театра эстрады Геннадия Хазанова госпитализировали после жалоб на плохое самочувствие.

По информации РЕН ТВ, 74-летнего народного артиста доставили в отделение кардиологии, у него наблюдались симптомы проблем с сердцем.

Ранее, 3 июля, телеканал сообщал, что к Хазанову была направлена бригада медиков. В беседе с журналистами артист заявил, что чувствует себя нормально.

Позднее стало известно, что медики еще раз приедут к Хазанову, чтобы перепроверить его состояние.

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