Эксперт назвал главные киберугрозы ближайшего десятилетия

В ближайшее время самыми актуальными киберугрозами будут финансовая преступность, шпионаж и кибертерроризм. Об этом в субботу, 4 июля, в интервью «РИА Новости» заявил гендиректор и основатель международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, Илья Сачков.

Эксперт подчеркнул, что рынок киберпреступности меняется настолько быстро, что прогнозировать можно только на ближайшие год-два. По мнению Сачкова, финансовая преступность будет наиболее развитой и наиболее встречающейся.

«Это опять же хорошо для населения, потому что легко будет строить стратегию защиты: как на мне могут заработать, как у меня могут украсть? Ответы на эти два вопроса, если чуть-чуть раскрыть в виде такой мозговой карты, — полностью строят стратегию цифровой безопасности человека», — сказал он.

Специалист также добавил, что в ближайшие годы будут развиваться «шпионаж политический, межгосударственный и корпоративный, и кибертерроризм».

Российские компании столкнулись с ростом нарушений политики информационной безопасности, следствием которых становятся утечки информации. В апреле-мае 2020 года частота фиксируемых нарушений возросла в отдельных компаниях до пяти раз по сравнению с мартом из-за перевода сотрудников на дистанционную работу