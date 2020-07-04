Умер писатель-фантаст и журналист Евгений Войскунский

B Москве ушел из жизни писатель-фантаст и военный журналист, автор романа «Кронштадт» Евгений Войскунский, ему было 98 лет. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщили на сайтe Союза писателей Москвы.

Коллеги прозаика выразили соболезнования его сыну и родственникам.

«Мы, товарищи по писательскому цеху, единомышленники и почитатели прекрасного писателя и дорогого человека, глубоко скорбим о его уходе и будем помнить о нем всегда», — говорится в сообщении.

Как отметили в Союзе писателей, Войскунский стал классиком в жанре научной фантастики в 60–70-е годы 20-го столетия в соавторстве со своим двоюродным братом Исаем Лукодьяновым.

В 1980-х годах он написал несколько романов о войне и своем поколении. Писатель является кавалером орденов Отечественной войны II степени, Красной Звезды, ордена «Знак Почета», четырежды лауреатом литературных премий им. К. Симонова, им. братьев Стругацких, премии «Венец» СПМ и старейшей советской и российской премии в области фантастики «Аэлита».