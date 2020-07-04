В Москве за сутки скончались 25 пациентов с коронавирусом

В Москве за минувшие сутки скончались еще 25 человек с коронавирусом. Об этом сообщили в пятницу, 3 июля, в оперативном штабе по борьбе с распространением вируса по столице.

Таким образом, общее число жертв COVID-19 в столице возросло до 3929.

Накануне эксперт Всемирной организации здравоохранения Анна Мария Хенао-Рестрепо заявила, что в настоящее время на стадии клинических испытаний находится 17 различных вакцин от коронавируса.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным портала стопкоронавирус.рф за 3 июля, за время эпидемии в России выявлено 667 883 случая коронавируса, 437 893 человека выздоровели, 9859 умерли.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.