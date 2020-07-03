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Мишустин поздравил Кастекса с назначением на пост премьера Франции

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Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов
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Глава кабмина России Михаил Мишустин поздравил Жана Кастекса с назначением на пост премьер-министра Франции. Об этом сообщает в пятницу, 3 июля, пресс-служба российского правительства, отмечая, что Мишустин отправил своему новоиспеченному французскому коллеге поздравительную телеграмму.

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В ее тексте председатель российского правительства напомнил о дружественных и партнерских отношениях между странами и выразил надежду на расширение сотрудничества Парижа и Москвы в разных сферах.

«Убежден, что активизация совместной работы по правительственной линии будет способствовать дальнейшему укреплению российско-французского сотрудничества, расширению практической кооперации в различных областях», — писал Мишустин, пожелав Кастексу успехов.

Ранее в пятницу президент Франции Эммануэль Макрон назначил Жана Кастекса на пост председателя правительства Французской республики. Церемония его вступления в должность прошла в этот же день в Матиньонском дворце. Теперь новый премьер должен сформировать правительство.

До этого также в пятницу бывший французский премьер Эдуар Филипп подал в отставку. Отмечалось, что он продолжит вести текущие дела до назначения нового правительства.

Кастекс до этого занимал должность мэра города Прад (юг Франции). В апреле ему было поручено руководить процессом выхода страны из режима самоизоляции.

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