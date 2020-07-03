Три российских Ту-142 совершили полет над Баренцевым и Норвежским морями

Три российских дальних противолодочных самолета Ту-142 совершили полет над Баренцевым и Норвежским морями, а также над Северо-Востоком Атлантики. В связи с этим Норвегия поднимала в небо свои истребители, сообщили в пресс-службе Северного флота России.

«Продолжительность полета составила более 12 часов. За это время самолеты преодолели маршрут протяженностью 7 тыс. км», — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что на отдельных участках маршрута российские самолеты сопровождали норвежские истребители F-16 и самолеты F-35 с авиабазы Кефлавик, расположенной в Исландии.

1 июля в Национальном центре управления обороной РФ заявили, что российский Северный флот следит за учениями НАТО, проходящими в северной части Атлантики и Норвежском море.

Военно-морские учения НАТО Dynamic Mongoose 2020 начались 29 июня у побережья Исландии. Они продлятся до 10 июля, их участниками станут пять подлодок, пять боевых кораблей и пять патрульных противолодочных самолетов из США, Великобритании, Франции, Канады, Германии, Норвегии и Исландии.