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Высотная застройка планируется в районе улицы Линейной в Пскове

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В Пскове в границах улицы Линейной планируют многоэтажную застройку. Концепцию развития территории градостроительный совет поддержал в пятницу, 3 июля.

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Как сообщает Псковская лента новостей, за высотную застройку выступили 18 человек, пятеро оказались против, один воздержался.

«Нам нужно решить, какая там будет застройка. Присваивать ли этому району статус СНТ или нет, и там, например, будет малоэтажное строительство. Это зависит от нашего решения», — заявил глава горадминистрации Александр Братчиков.

По словам одного из участников заседания, концепция развития свободных территорий в районе Запсковья подразумевала высотную застройку. Но если оставить статус СНТ, то территория станет медленно вымирающей землей.

В свою очередь, глава Пскова Елена Полонская отметила, что город нужно развивать, но принимать решение по застройке в районе Линейной власти должны вместе с жителями.

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