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Археологи возобновили изыскания на территории Херсонеса

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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На территории севастопольского музея-заповедника «Херсонес Таврический» возобновили раскопки. Археологические изыскания проводятся по инициативе патриаршего совета по культуре и при финансовой поддержке фонда «Моя история».

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Как рассказал председатель совета фонда Иван Есин, по результатам исследования планируется создать карту археологических зон, которые впоследствии будут музеефицированы. Эти территории войдут в состав проекта, включающего в себя музей античной, византийской культуры и музей христианства, пишет онлайн-газета «Новый Севастополь».

«Наша задача — учесть в будущем плане комплекса как нуждающиеся в бережной консервации памятники древней культуры, так и в соответствии с мировым опытом создать необходимые условия для демонстрации находок прямо в месте их обретения», — заявил Есин.

Раскопки начались в этом году, но были приостановлены из-за предупредительных мер, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Сейчас работы возобновили.

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