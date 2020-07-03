Археологи возобновили изыскания на территории Херсонеса

На территории севастопольского музея-заповедника «Херсонес Таврический» возобновили раскопки. Археологические изыскания проводятся по инициативе патриаршего совета по культуре и при финансовой поддержке фонда «Моя история».

Как рассказал председатель совета фонда Иван Есин, по результатам исследования планируется создать карту археологических зон, которые впоследствии будут музеефицированы. Эти территории войдут в состав проекта, включающего в себя музей античной, византийской культуры и музей христианства, пишет онлайн-газета «Новый Севастополь».

«Наша задача — учесть в будущем плане комплекса как нуждающиеся в бережной консервации памятники древней культуры, так и в соответствии с мировым опытом создать необходимые условия для демонстрации находок прямо в месте их обретения», — заявил Есин.

Раскопки начались в этом году, но были приостановлены из-за предупредительных мер, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Сейчас работы возобновили.