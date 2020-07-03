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Первый пассажирский поезд отправится из Симферополя в Вологду

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Первый поезд оператора железнодорожных перевозок «Гранд сервис экспресс» 20 июля отправится из Симферополя в Вологду. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщили в пресс-службе компании.

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Отмечается, что поезд проследует по маршруту через Данилов, Ярославль, Иваново, Ковров, Дзержинск, Арзамас, Пензу, Ртищево и Поворино. Первый состав отправится 0:55 20 июля и прибудет в Вологду в 15:26 22 июля, передает «РИА Новости».

При этом из Вологды обратно в Симферополь поезд отправится 23 июля в 4:16 и прибудет к месту назначения 25 июля в 16:10.

Ранее 1 июля сообщалось, что первый поезд «Гранд сервис экспресса» из Кисловодска отправился в Крым. В тот же день стало известно и о первом железнодорожном маршруте Санкт-Петербург ― Евпатория.

Первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга прибыл в Севастополь 25 декабря 2019 года. Среди его пассажиров были глава Крыма Сергей Аксенов и и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев, которые сели во время остановки в Симферополе.

На следующий день вокзал Симферополя принял первый поезд из Москвы. За 33 часа он преодолел 2009 км.

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