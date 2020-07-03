Планировавшую теракт британку приговорили к пожизненному заключению

Гражданка Великобритании, планировавшая совершить террористическую атаку на собор Святого Павла и одну из гостиниц в Лондоне, приговорена к пожизненному заключению. Соответствующее решение принял суд британской столицы Олд-Бейли в пятницу, 3 июля, пишет Reuters.

О досрочном освобождении 37-летняя Сафия Амира Шейх сможет просить только после 14 лет, проведенных в тюрьме.

Согласно обвинениям, осужденная находилась в контакте с семейной парой, которые собирались изготовить для нее взрывные устройства, а также осматривала собор и отель, где хотела совершить преступление. При этом, как отметил прокурор, она собиралась привести в действие бомбу в соборе, убив прихожан и покончив с собой.

Обвинение также подчеркнуло, что подельниками несостоявшейся террористки были офицеры секретной службы.

При помощи мессенджера Telegram обвиняемая распространяла террористические публикации.

Кроме того, Шейх собиралась принести клятву верности террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России).

Женщину задержали в 2019 году. В феврале этого года она признала себя виновной в намерении устроить две террористические атаки в Лондоне. Также она призналась в распространении публикаций экстремистской направленности.