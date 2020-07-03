Высокая пожароопасность сохранится в Магаданской области

Спасатели в Магаданской области распространили экстренное предупреждение. В четырех городских округах до 6 июля сохранится высокая пожароопасность.

По данным ведомства, риск возгораний сохраняется в Тенькинском, Ягоднинском и Северо-Эвенском городских округах. Об этом сообщает ИА MagadanMedia. Чрезвычайная пожарная опасность прогнозируется на севере Среднеканского городского округа.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области в ближайшие три дня ожидается чрезвычайно высокая пожарная опасность. По прогнозам синоптиков, температура воздуха поднимется до +33 градусов. В МЧС напоминают, что при наступлении средних и высоких классов пожарной опасности доступ в леса запрещен.