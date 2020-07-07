Пандемия коронавируса оказывает колоссальное влияние на мировую экономику. Для финтеха нынешний кризис — это и вызов, и новые возможности. Очевидно, что многие стартапы разорятся, так как зачастую их экономическая модель строится на привлечении инвестиций и наращивании клиентской базы себе в убыток с возможностью монетизации в будущем.

У России, как считают различные эксперты, есть отличный шанс вырваться в технологические лидеры: цифровые сервисы у нас создаются быстро, они удобны и легко завоевывают целевую аудиторию. В РФ один из самых высоких в мире показателей проникновения финтех-услуг — 70% (по индексу EY мы входим в глобальный топ-3 с 82%), а каждое пятое самое скачиваемое приложение в App Store и Google Play создано выходцами из России и СНГ.

На первый план из-за коронавируса и экономического кризиса выйдет сразу несколько финтех-решений. Во-первых, это дистанционное банковское обслуживание и открытый банкинг. Во-вторых, удаленная идентификация и биометрия, а также безналичные платежи и переводы.

Одна из самых актуальных тем сейчас — открытый банкинг — концепция развития отрасли, подразумевающая, что кредитные организации и финтех-компании при помощи технологии открытых API (программных интерфейсов приложений) могут быстро и бесшовно обмениваться актуальными данными, в том числе о клиентах (но только с их согласия).

По мнению председателя глобальной некоммерческой организации FDATA Global Гевина Литлджона, жизнь становится сложнее: появляется все больше ИТ-систем, различных платформ, сервисов и приложений, и все это необходимо объединять. И как раз сейчас, когда темп инноваций необходимо стремительно наращивать, нужен свободный обмен данными. В России мы тоже видим растущий интерес участников рынка к внедрению и развитию среды открытых API: 13 крупных банков уже участвуют в пилотировании этой технологии.

Сегодня из-за коронавируса виден огромный рост спроса на удаленную идентификацию. Недавний пример — индийские мобильные операторы обратились к правительству с просьбой разрешить процедуру KYC (know your customer — «знай своего клиента») при помощи распознавания лица. Из-за вспышки коронавируса клиенты не могут посещать отделения связи, но для покупки SIM-карты необходимо идентифицировать гражданина. В России тоже рассматривается возможность дистанционной идентификации и подключения сотовых абонентов.

В рамках проектов Ассоциации ФинТех «Удаленная идентификация» и «Цифровой профиль» совместно с банками и страховыми компаниями пилотируются различные кейсы с использованием биометрии для физических и юридических лиц, например дистанционной идентификации клиентов и открытия счета. Также прорабатываются предложения по нормативно-правовому регулированию и стандартизации. Можно предположить, что COVID-19 запустит волну законодательных изменений по всему миру и возможности по использованию удаленной идентификации расширятся.

При этом поменяются и сами технологии. С одной стороны, борьба с коронавирусом приведет к тому, что резко сократится использование сканеров отпечатков пальцев для идентификации личности, так как к этим аппаратам необходимо прикасаться рукой. Появятся также требования к использованию в подобных терминалах противомикробных материалов.

Еще один тренд — отказ от наличных, которые могут переносить вирусы и бактерии, поэтому в условиях пандемии их популярность как способа оплаты стремительно падает. Роскачество прямо рекомендовало воздержаться от использования наличных денег на фоне распространения коронавируса, а ВОЗ посоветовала по возможности совершать бесконтактные платежи.

Россия в этом плане находится в выигрышном положении: в 2019 году доля безналичных платежей достигла 68% и должна еще увеличиться в 2020-м. Важную роль играет и Система быстрых платежей (СБП) — сервис безналичных мгновенных переводов по номеру телефона. СБП уже поддерживает оплату по QR-коду, а в перспективе возможно внедрение технологии бесконтактной оплаты NFC.

Ждет ли нас тотальный переход в digital? С одной стороны, люди привыкают к новой реальности, удаленным собраниям по видеосвязи, а новые паттерны поведения сохранятся и после окончания пандемии.

Однако эксперты и участники рынка выражают и противоположную точку зрения. Они отмечают, что исключительно digital-обслуживания современному клиенту недостаточно. Пользователи, живущие в физическом мире, не готовы решать все вопросы, не видя своего собеседника рядом. Особенно важны личный контакт и доверительные отношения, когда речь идет о деньгах. Многие по-прежнему хотят идти в магазины и выбирать продукты на прилавках, а не заказывать их онлайн, сидеть за столиком в кафе, работать в офисе и ходить вместе с коллегами на обед. А за время карантина у нас был риск получить изрядную «цифровую интоксикацию».

Автор — генеральный директор Ассоциации ФинТех Татьяна Жаркова

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