Тамбовский АПК увеличил производство молока и мяса

Сельхозпроизводители Тамбовской области за первые пять месяцев 2020 года увеличили производство мяса и молока по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает региональная администрация.

По данным Тамбовстата, производство мяса в живом весе выросло на 20%. Говядины произвели больше на 3,7%, свинины — на 44,9%, мяса птицы — на 4,7%. Валовый надой молока вырос на 6,4%. При этом на одну корову надои увеличились на 12%, пишет ИА «Абирег».

Известно, что предприятия работают в штатном режиме. Также продолжается бесперебойное производство муки и хлебобулочных изделий, подсолнечного масла, сахара, яиц, овощей.

В региональной администрации отмечают, что животноводство является одним из приоритетов развития сферы сельского хозяйства области. Губернатор Александр Никитин ставит задачу укрепить аграрные кластеры региона.

Сельхозпроизводители успешно справляются с задачей импортозамещения. Регион обеспечен продуктами питания собственного производства, заявили в управлении сельского хозяйства Тамбовской области.