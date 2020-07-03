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Сгоревшую ротонду восстановят в новом парке Калуги

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В Калуге в городском парке на улице Марата отремонтируют арт-объект «Ротонда», который сгорел зимой. Работами займется Центр компетенций по вопросам городской среды Калуги.

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Как сообщает Центр компетенций, рабочие должны выйти на объект в пятницу, 3 июля. В рамках работ они восстановят поврежденный сегмент, нанесут защитное покрытие и установят презентационные материалы с проектами Центра, пишет газета «Весть».

Деревянную ротонду установили в городском парке в августе прошлого года. Данный арт-объект представлял Калужскую область на международной архитектурной выставке в Москве.

В феврале этого года ротонда загорелась. Пострадала одна из стен, в ней образовалась своеобразное «окно».

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