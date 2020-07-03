Появилось видео ДТП с Lamborghini блогера в Петербурге

Камера видеонаблюдения сняла момент столкновения Lamborghini, которая предположительно принадлежит блогеру Дмитрию Рудикову, известному в сети как Димаc из Батайска, с Renault Logan в Санкт-Петербурге. Авария произошла на пересечении Коломенской улицы и Свечного переулка.

На кадрах видно, как желтый спорткар едет по дороге, когда на перекрестке в него врезается другая иномарка. Водитель Lamborghini пытался уйти от столкновения, но ему удалось лишь частично смягчить удар.

В результате ДТП никто не пострадал.

6 июня в Москве произошло ДТП с элитным автомобилем марки Aston Martin. Машина вылетела на пешеходную зону на Новом Арбате, врезавшись в препятствие. Водитель чудом остался жив. Людей по близости не оказалось. Легкие травмы получила пассажирка.