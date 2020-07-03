Минздрав назвал регионы с наибольшим числом беременных в 2019 году

Чеченская республика в 2019 году заняла лидирующее место по количеству зарегистрированных беременных женщин. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщили в Министерстве здравоохранения России, передает «РИА Новости».

Так, число зарегистрированных беременных на 100 тыс. населения в Чеченской Республике в прошлом году составляло 20 121,4. Еще два региона с наибольшим числом беременных в 2019 году — Алтайский край (17 932,1) и Республика Карелия (15 441,7).

Наименьшее число — в Курской, Тюменской и Иркутской областях.

Всего по стране в 2019 году было зарегистрировано 3 123 156 беременных женщин. Это почти на 127 тыс. меньше, чем годом ранее.

23 июня сообщалось, что Московская область заняла первое место по рождаемости в Центральном федеральном округе: за первые четыре месяца с начала 2020 года в регионе родился 24 931 ребенок, что на 10,1% больше показателей аналогичного периода 2019 года.