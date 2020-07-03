Восемь полицейских погибли в перестрелке на севере Индии

Восемь сотрудников полиции погибли в результате перестрелки с преступниками в штате Уттар Прадеш на севере Индии. Об этом в пятницу, 3 июля, агентство Xinhua.

По его информации, группа преступников напала на полицейских, которые совершали рейд в одной из деревень в районе Канпур. Всего в операции участвовали более 40 правоохранителей.

Отмечается, что еще 12 полицейских получили ранения различной степени тяжести.

Ранее, 2 июля, сообщалось, что по меньшей мере четыре человека получили ранения во время стрельбы в американском городе Окленд (штат Калифорния).