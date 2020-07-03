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Названы регионы России с самыми высокими онкологическими показателями

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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По данным Миндзрава России, в прошлом году Архангельская область стала лидером по показателю заболеваемости онкологией. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщает RT.

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В регионе зафиксировали 566,2 впервые выявленных случая на 100 тыс. населения.

В топ-5 статистики входят Брянская область (556,2), Сахалинская область (550,2), Мордовия (548,6) и Пензенская область (548,1).

Самый низкий показатель был зафиксирован в Дагестане — 163,6 случая на 100 тыс. человек.

Также сравнительно невысокая заболеваемость отмечается в Чечне (164,2), Ингушетии (176,5), на Чукотке (205,4) и в Ямало-Ненецком автономном округе (215,3).

В Санкт-Петербурге уровень онкологических заболеваний составил 506,5 случая, в Москве — 385,3.

Всего по итогам прошлого года в России было впервые выявлено 640,4 тыс. раковых заболеваний. Это больше уровня 2018 года на 2,5% (было 624,7 тыс.).

Ранее онколог Андрей Пылев рассказал, что чрезмерное употребление красного мяса может спровоцировать развитие онкологического заболевания.

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