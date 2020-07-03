Глава Рослесхоза рассказал о начале пика лесных пожаров в России

Резкое нарастание количества лесных пожаров на Дальнем Востоке и в Сибири следует считать началом летнего пика. Такое мнение в беседе с «РИА Новости» высказал глава Рослесхоза Сергей Аноприенко.

По его словам, анализ развития ситуации с лесными пожарами в стране показывает, что динамика роста числа пожаров и прироста их площадей наблюдается с 19 июня. Также глава Рослесхоза добавил, что максимальное число пожаров приходится на Дальний Восток, где за сутки может возникать до 80 возгораний.

Аноприенко уточнил, что сложная лесопожарная обстановка на Дальнем Востоке связана с аномальными погодными условиями. Сейчас на территории региона температура воздуха превышает плюс 30–35 градусов.

Наиболее сложная обстановка наблюдается в Камчатском и Красноярском краях, а также на Чукотке и в Якутии. Большинство лесных пожаров действует в отдаленной и труднодоступной местности, осложняя ситуацию. На данный момент площадь лесных пожаров на труднодоступных участках, где невозможно тушение, составляет 2,8 млн га.

Ранее «Известия» сообщали о том, что военная авиация готовится разведывать и тушить лесные пожары. Для борьбы с ними Минобороны начало формировать сводные авиаотряды. Группы, состоящие из самолетов, вертолетов и беспилотников, уже созданы в Южном, Центральном и Восточном военных округах. Их задача — своевременно обнаруживать возгорания и оказывать помощь в тушении местным властям.