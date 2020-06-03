«Роснефть» провела годовое собрание акционеров

Акционеры компании «Роснефть» провели заочное собрание, на котором утвердили годовой отчет и бухгалтерскую отчетность за 2019 год, решили вопросы о выплате дивидендов, размер которых стал рекордным за всю историю компании, и избрали новый состав совета директоров.

В топ-менеджмент вошли 11 человек, говорится в пресс-релизе нефтяной компании, поступившем 3 июня в «Известия». Сохранили места председатель совета директоров Nord Stream 2 AG (Швейцария) Герхард Шрёдер, главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин, представитель Qatar Investments Authority (владеет 18,93% акций «Роснефти») Файзал Алсуваиди, член попечительского совета Международного Катарского фонда энергетики и устойчивого развития имени Абдуллы Бин Хамада Аль-Аттый Хамад Рашид Аль Моханнади.

Вошли в состав совета директоров два новых члена: глава британской компании BP (владеет 19,75% акций «Роснефти») Бернард Луни и помощник президента РФ Максим Орешкин.

На годовом собрании акционеры приняли решение направить на выплату дивидендов по акциям «Роснефти» 191,5 млрд рублей (18,07 рубля на одну акцию). Согласно дивидендной политике компании, выплаты акционерам осуществляются два раза в год. По итогам первого полугодия дивиденды составили 162,6 млрд рублей (15,34 рубля на акцию).

Таким образом, суммарный дивиденд на акцию за 2019 год составил 33, 41 рубля, а общая сумма выплат стала рекордной и составила 354,1 млрд рублей. «Роснефть» имеет самый высокий в отрасли коэффициент выплаты дивидендов, который составляет 50% от чистой прибыли по МСФО.

Компания продолжает последовательную реализацию стратегии по повышению доходов акционеров — это является несомненным приоритетом ее деятельности. Дивидендные выплаты «Роснефти» ежегодно растут, увеличившись за последние восемь лет более чем в 4,5 раза.

Высокий объем дивидендных выплат «Роснефть» обеспечила за счет успешной работы в 2019 году, в котором компания получила рекордные в своей истории выручку и чистую прибыль.

Из-за роста объемов реализации нефти при снижении мировых цен на нее в 2019 году выручка компании выросла на 5,3%, составив рекордные 8,7 трлн рублей. Динамика выручки в долларовом выражении (1,6%) оказалась выше, чем у многих мировых мейджоров: Shell (-11,2%), BP (-6,9%), Equinor (-20%) и Chevron (-12,9%).

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам компании, в 2019 году выросла на 29% по сравнению с 2018 годом, составив 708 млрд рублей. Это самый высокий показатель годовой чистой прибыли за всю историю «Роснефти».

«Роснефть» в 2019 году также успешно работала над снижением своей долговой нагрузки и сократила общую сумму финансового долга и обязательств по торговым предоплатам на 15,6%, или почти на 907 млрд рублей.

Компания является крупнейшим налогоплательщиком России и считается системообразующей компанией. Сумма налогов и пошлин выросла и составила по итогам 2019 года 3,6 трлн рублей, что соответствует пятой части доходов федерального бюджета.

Выручка нефтяной компании за период 2011–2019 годов выросла в 3,2 раза — до 8,7 трлн рублей с 2,7 трлн рублей. При этом цена на нефть сорта Urals за рассматриваемый период увеличилась только в 1,3 раза.

«Развитие компании шло не за счет роста цен, а за счет внутренней организации процесса (итоговая производительность труда)», — отмечает доцент Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков.

За 2011–2019 годы общая сумма налогов и пошлин, уплачиваемых компанией, выросла в 8,6 раза.

«Роснефть» является крупнейшим нефтепереработчиком России, компании принадлежит 13 крупных НПЗ в стране, а также доли в перспективных проектах за рубежом.