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Улицы Чехова и Думскую благоустроят в Омске

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В Омске начался поиск подрядчика, который до конца сентября этого года благоустроит улицы Чехова и Думскую вдоль реки. На работы выделено около 67 млн рублей.

Проект одобрен архитектурно-градостроительным советом. Заказчиком является городское управление дорожного хозяйства и благоустройства, передает ИА «ОМСКРЕГИОН». Уже в июле должны быть проведены демонтажные работы. Подрядчику предстоит укрепить откосы, сделать трибуны, лестницы, лотки, пандус подъемника, смотровую площадку, уложить тротуары, установить скамейки и другие малые архитектурные формы. Также по контракту необходимо организовать наружное освещение и озеленить территорию.

Улицу Лермонтова в Омске планируют сделать торговой. Пилотный проект по организации стрит-ритейла одобрили 14 мая. Первые объекты торговли на Лермонтова должны появиться на участке от площади Ленина до улицы Пушкина в 2021 году.

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