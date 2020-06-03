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Саакашвили вышел из себя после вопроса о «конкретных делах» на новом посту

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили вышел из себя и отказался отвечать на вопрос одного из украинских предпринимателей, спросившего, когда станут видны результаты его деятельности на новом посту. Инцидент произошел в среду, 3 июня, на онлайн-встрече бывшего президента Грузии, которая транслировалась на одном из каналов на портале YouTube.

На вопрос участника встречи по имени Николай «А когда будут дела конкретные?» Саакашвили внезапно вспылил и ответил: «Николай, а когда у вас будут дела конкретные?»

Он грубо ответил, что ему надоели подобные упреки, а граждане страны, желающие изменений, сами должны начать что-то делать.

Президент Украины Владимир Зеленский 6 мая подписал указ о назначении Саакашвили главой Национального совета реформ, сообщает «Федеральное агентство новостей».

28 мая бывший президент Грузии заявил, что результат от реформ на Украине будет виден в течение полугода. Также Саакашвили отметил, что его работа заключается в том, чтобы ускорить процесс реформ в стране, но если они не дадут результатов, он покинет свой нынешний пост.

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