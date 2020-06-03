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Новгородскую администрацию оштрафовали за отсутствие заборов

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Администрацию Великого Новгорода за последние 1,5 года оштрафовали на 800 тыс. рублей за то, что на дорогах города нет заборов.

Руководство города наказали восемь раз за нарушение требований безопасности дорожного движения. Каждый раз мэрию штрафовали на 100 тыс. рублей.

Как пишет ИА FlashNord, в последний раз подобное нарушение было зафиксировано в феврале 2020 года — не было забора на углу проспекта Мира и улицы Попова.

В администрации, в свою очередь, пообещали поставить в этом году 7,5 км ограждений. Почти треть адресов в списке мест, где в скором времени появятся заборы, расположены рядом со школами.

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