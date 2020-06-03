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Первый в России полностью алюминиевый трамвай соберут в Петербурге

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Фото: пресс-служба Алюминиевой ассоциации
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Осенью 2020 года на маршрут в Санкт-Петербурге выйдет первый в России полностью алюминиевый трамвай «Витязь-М». Его произведут на заводе компании «ПК Транспортные системы».

Сварку трамвая должны завершить к середине июня. После того как сварят и покрасят все три секции алюминиевого трамвая, их отправят в Петербург для окончательной сборки, сообщает телеканал «78».

Как говорят эксперты, производство алюминиевых трамваев позволит почти в два раза увеличить срок их использования. Увеличится и срок службы путей. В компании-производителе подсчитали, что суммарная экономия от использования парка в 100 таких трамваев за 30 лет превысит 3,5 млрд рублей.

В Петербурге будет курсировать 32 таких трамвая. До конца года «Витязь-М» поставит для Москвы 90 единиц.

В феврале сообщалось, что в Омске запустили трамвай, который работает без контактной сети. Его предоставил городу екатеринбургский завод «Уралтрансмаш».

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