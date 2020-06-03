Более половины ритейлеров закроют магазины в России в этом году. Каждая сеть планирует избавиться в среднем от 15 точек. На прекращение работы настроен fashion-сегмент. Доходы от товаров для красоты уже несколько месяцев на нуле. Только 18% брендов уверены, что закрываться не будут.