Работа ярмарок возобновляется в Рязанской области

В Рязанской области разрешили открыть ярмарки. Распоряжение с новыми правилами торговли подписал губернатор Николай Любимов.

На ярмарках должны соблюдаться все требования санитарного законодательства, а также постановления должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор. В местах их проведения появятся информационные стенды, передает РИА «7 новостей».

Покупателям и продавцам необходимо использовать маски, перчатки и соблюдать дистанцию в 1,5 м. Торговые площадки должны дезинфицироваться и располагаться в 4 м друг от друга. Должно быть организовано одностороннее движение покупателей. Торговать должны минимум два человека – один отдаёт товар, второй принимает деньги.

С 1 июня жителям Рязанской области можно выходить из дома для прогулок не более двух человек вместе. Разрешены групповые и индивидуальные занятия спортом на открытом воздухе, в том числе на открытых спортивных сооружениях с соблюдением социального дистанцирования. Возобновляют работу парикмахерские и салоны красоты, турагентства, а также общественные бани и душевые.