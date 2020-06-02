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Власти Воронежа вернулись к проекту благоустройства проспекта Революции

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Мэрия Воронежа во второй раз объявила аукцион на поиск подрядчика, который готов до 25 ноября подготовить проектно-сметную документацию по благоустройству проспекта Революции. Победитель торгов должен будет предусмотреть реконструкцию тротуарного покрытия с устройством велосипедных дорожек, организацию ливневой канализации (в том числе с крыш зданий), малые архитектурные формы, озеленение, видеонаблюдение, подключенное к системе безопасный город. Начальная цена контракта составляет 4,96 млн рублей.

Первый аукцион был признан несостоявшимся, так как комиссия признала заявки воронежского ООО «ПГС проект» и московского ООО «Александр Фронтов и архитекторы» не соответствующими требованиям. Затем городские власти решили отложить работы на проспекте Революции на год, чтобы закончить ремонт на площади Победы, сообщает ИА «Абирег».

Напомним, техническое задание на разработку проекта благоустройства Петровской набережной в Воронеже необходимо завершить в ближайшее время. В конце мая это поручил сделать губернатор области Александр Гусев.

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