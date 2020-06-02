Реставрацию исторического квартала завершат в Красноярске в этом году

В Красноярске до конца этого года планируют завершить реставрацию исторического квартала. Через год в зданиях откроются гостиницы, ресторан и административный комплекс.

Речь идет о шести старинных усадьбах на улице Горького, реставрация которых началась в 2017 году. В трех зданиях уже отреставрировали основные элементы деревянных конструкций, фундаментов, крыш, также специалисты изготовили декоративные элементы фасадов. Сейчас в них продолжаются отделочные работы, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

В следующем году здания планируют подключить к инженерным сетям. В них откроют гостиницы, ресторан и административный комплекс.

Помимо этого, в 2019 году на улице Горького оборудовали пешеходный бульвар. Здесь создали освещение, построили велопарковки, установили скамейки и системы видеонаблюдения, а также выполнили озеленительные работы.

В конце мая сообщалось, что в Красноярске начал работу Единый оператор по управлению городскими парками. Структура займется развитием общественных пространств.