Прямой эфир

Реставрацию исторического квартала завершат в Красноярске в этом году

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Красноярске до конца этого года планируют завершить реставрацию исторического квартала. Через год в зданиях откроются гостиницы, ресторан и административный комплекс.

Речь идет о шести старинных усадьбах на улице Горького, реставрация которых началась в 2017 году. В трех зданиях уже отреставрировали основные элементы деревянных конструкций, фундаментов, крыш, также специалисты изготовили декоративные элементы фасадов. Сейчас в них продолжаются отделочные работы, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

В следующем году здания планируют подключить к инженерным сетям. В них откроют гостиницы, ресторан и административный комплекс.

Помимо этого, в 2019 году на улице Горького оборудовали пешеходный бульвар. Здесь создали освещение, построили велопарковки, установили скамейки и системы видеонаблюдения, а также выполнили озеленительные работы.

В конце мая сообщалось, что в Красноярске начал работу Единый оператор по управлению городскими парками. Структура займется развитием общественных пространств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Улицу Судостроительную отремонтируют в Красноярске к середине августа
Строительство нового трамплина почти завершили на «Сопке» в Красноярске

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020