Новые системы безопасности установят в школах Южно-Сахалинска

В Южно-Сахалинске 24 школы получили новые системы безопасности. Их установят до конца летних каникул, а до конца года такие системы появятся во всех школах города.

Как сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-служба городской администрации, с 1 сентября в школу можно будет зайти только по электронным пропускам. Родители и другие посетители смогут попасть в учреждение по гостевым картам.

По словам директора городского департамента образования Светланы Захаровой, такое обновление поможет повысить безопасность учеников. Деньги на системы учета и контроля доступа и видеонаблюдения выделили из областного и городского бюджетов.

До конца этого года подобные системы безопасности планируют установить во всех школах областного центра.