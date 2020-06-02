Новые системы безопасности установят в школах Южно-Сахалинска
В Южно-Сахалинске 24 школы получили новые системы безопасности. Их установят до конца летних каникул, а до конца года такие системы появятся во всех школах города.
Как сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-служба городской администрации, с 1 сентября в школу можно будет зайти только по электронным пропускам. Родители и другие посетители смогут попасть в учреждение по гостевым картам.
По словам директора городского департамента образования Светланы Захаровой, такое обновление поможет повысить безопасность учеников. Деньги на системы учета и контроля доступа и видеонаблюдения выделили из областного и городского бюджетов.
До конца этого года подобные системы безопасности планируют установить во всех школах областного центра.