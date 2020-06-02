Нашествие комаров отмечено в Уфе

В Уфе резко увеличилось количество комаров. Пояснения, с чем может быть связано такое количество кровососущих насекомых, дал региональный минздрав.

Как заявила замминистра здравоохранения Ирина Кононова, чьи слова приводит ИА «МедиаКорСеть», размножение комаров связано с цикличностью развития популяции. Предыдущий пик численности популяции фиксировался в 2016 году.

Сейчас специалисты Республиканского центра дезинфекции проводят обработку деревьев и травы в скверах и парках Уфы. Работы ведутся в рамках государственного задания за счет средств регионального бюджета при взаимодействии с районными администрациями и Центром гигиены и эпидемиологии.

Придомовые территории не обрабатываются, поскольку они относятся к зоне ответственности управляющих компаний.

6 мая доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн оценил возможность распространения коронавируса насекомыми. По его мнению, комары разносить инфекцию не могут.