Пять человек заболели клещевым энцефалитом в Тюменской области

В Тюменской области врачи регистрируют новые случаи заболевания клещевыми инфекциями. У пяти человек выявлен энцефалит.

По данным Роспотребнадзора, всем заболевшим назначают экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином. Помимо пяти случаев энцефалита, выявлено шесть случаев заболевания боррелиозом. Об этом пишет megatyumen.ru.

Активность клещей в течение весны соответствовала средним показателям за последние годы. Жителям региона напомнили, что снятых клещей необходимо сдавать для исследования на наличие возбудителей инфекционных заболеваний.

С начала года прививки против энцефалита поставили свыше 45,6 тыс. жителей Тюменской области.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области зафиксирована рекордная активность клещей. В конце мая число обращений пациентов с укусами к медикам выросло на 150%.